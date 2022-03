Streichquartett nimmt musikalisch Anteil am Leid in der Ukraine

Mit einer erfrischenden Mozart Interpretation begann ein im Gedächtnis bleibender Kammermusikabend mit „Quatuor Ebène“ im coronagemäß ausverkauften Ludwig-Dürr-Saal. Schon im ersten Satz des Streichquartetts G-Dur KV 387 glänzten die französischen Musiker mit feingliedrigem, durchsichtigem Spiel. Schnell entwickelten Pierre Clombet und Gabriel Le Magadure, Violine, Marie Chilemme, Viola und Raphaël Merlin, Violoncello ein zwischen Zuversicht und Zweifeln wechselndes „Gespräch“ der vier Instrumente. Mit chromatischen Linien, düsterem Moll und starken Unisono-Akzenten wurde die Abkehr vom galanten Menuett im zweiten Satz verdeutlicht. Innere Ruhe gaben dem singenden Kontrapunkt im „Andante cantabile“, einem der schönsten langsamen Sätze Mozarts, intensivsten Ausdruck. Im Finalsatz mit schwierigem Kontrapunkt aber auch heiterer Tanzmelodie tauchte das Fugenthema bis zum letzten Takt immer wieder unterschiedlich ausmusiziert auf.

Dmitri Schostakowitsch versah das Streichquartett Nr. 8 in c-moll mit der Widmung „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“. Cellist Raphaël Merlin widmete die Aufführung den Opfern, dem Leid des Volkes der Ukraine im derzeit von Russland ausgehenden Krieg. In seinem Friedensappell gab er zu bedenken, nicht alle Russen, insbesondere die vielen hochkarätigen Musiker, in einen Topf zu werfen.

In feierlichem Moll begann das Largo mit einer Fuge über das Tonmonogramm D-(E)S-C-H aus den Initialen des Komponisten. In dichtem Zusammenspiel mit Soloeinlagen über ruhigen Ligaturen entstand die geforderte düstere Ausgangsstimmung. Klanghärten mit dem brutal entstellten Motiv standen für die Gewalt im zweiten Satz, die auch der eindrückliche jüdische Klagegesang nicht aufhalten konnte. Eingeleitet von der Solovioline begann ein ironischer „Walzer“ voller musikalischer Banalitäten im Stil eines Scherzos. Hämmernde Akkordschläge der Trauermusik aus Wagners Götterdämmerung standen als Fanal für die Opfer im Largo des vierten Satzes. Lange Töne der ersten Violine, ein intensiver Klagegesang und ein entrücktes Cello-Solo in höchster Lage ergaben eine beklemmende Grundstimmung. Aus dem Motto-Thema entwickelte das Quartett zu Beginn des letzten Satzes eine mächtige Fuge mit Gegenthema. Mit Dämpfern gespielt führte die Fuge des ersten Satzes nach einer letzten Dissonanz zum „ersterbenden“ Schlusspunkt. Nach langer, wohltuender Ruhe, wollte der Applaus für diese symbolische Anteilnahme nicht enden.

Im Streichquartett Nr. 3 in B-Dur op. 67 von Johannes Brahms mit Jagdsignalen, Hornquinten und lustigen Polka-Motiven konnte das Ensemble mit sprühender Spielfreude nach der Pause überzeugen. Auf der ersten Violine konnte Pierre Colombet im idyllischen Andante eine emphatisch ausgespielte, lange Kantilene präsentierten. Marie Chilemme gestaltete die d-Moll-Melodie auf ihrer Bratsche mit sattem Ton und gekonnter Phrasierung im Agitato. Das Variationenfinale lebte vom vollen, orchestralen Klang, virtuosen Soli, kraftvollen Unisono-Passagen und gefühlvollem Legato-Spiel.