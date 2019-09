Streetart und Graffiti locken in den Fallenbrunnen

„temporary (art)“ heißt die Ausstellung in der ehemals als Plattform 3/3 in Fallenbrunnen bekannt gewordenen Galerie und bildet einen zeitweiligen Betrachtungsrahmen um Werke und Künstler, die sich zuvor noch nie begegnet sind. 25 Bilder von Marc Vitry sowie zehn Bilder und eine Videoinstallation von Bertram Maria Keller präsentieren sich den Gästen. Beide bedienen sich der Techniken der ‚Streetart‘ und zeigen die Material- und Themenvielfalt dieser Straßenkunst aus Graffiti, Malerei, und Aktionskunst.

„Kunst hat die schöne Eigenschaft, Grenzen zu überwinden“, resümierte Sylvio Godon vom Caserne-Team in der Begrüßung der Gäste. Eigentlich zur Abgrenzung dienende Bauzäune werden in der Ausstellung als Präsentationsflächen für die Bilder verwendet und wirken dank ihrer visuellen Durchlässigkeit verbindend. Etwa zwei Dutzend Menschen wählten den Weg die Treppe hinauf dorthin, wo im Vorraum die Werke von Bertram Maria Keller wie zwischengelagert an der Wand lehnen. Im Hauptraum hängen Marc Vitrys Bilder an Wänden und vier Bauzaunelementen.

Farb- und formenreich

Billy Contreras hat die Schau zusammen mit Lena Reiner kuratiert und hielt bei der Vernissage am Freitagabend die Laudatio. Er würdigte die Künstler als Personen, die sich mit ihrem Selbstbild, also ihrer Identität und ihrer Selbstdarstellung auseinandersetzen. Marc Vitry lebt in Friedrichshafen. Er malt figurativ und geht dann ins Abstrakte. Seine Bilder sind farb- und formenreich, angereichert mit Textsprengseln aus Liedern, die andere Bedeutungen erzeugen. Großäugig scheinen seine Figuren zu fragen: Wer oder was verbirgt sich dahinter? Multitalent Bertram Maria Keller aus Marktoberdorf im Allgäu bezeichnet sich selbst als Aktionskünstler. Ein Aufenthalt in New York ließ ihn Fragen nach dem Verhältnis zwischen Freiheit und Individuum nachgehen, deren Ergebnis in Bildern und einem Video zu sehen sind. Auch er beschäftigt sich mit dem Selbstbild und damit, wie es zu schaffen ist, sich abzugrenzen und in dem ganzen Trubel wieder zu sich zu finden.

Der 23-jährige Marc Vitry malt, weil er mega viel Spaß daran hat. Was er malt, kommt immer auf seine Stimmung an, auf die Musik, die er gerade hört. Meistens sprayed er zuerst einen Hintergrund, arbeitet dann mit Graffitimarkern und Acrylfarbe direkt aus der Tube und ergänzt Zitate aus Liedtexten. Die Farben springen ins Auge ohne zu verstören. Die Motive ziehen an und wollen näher betrachtet werden, offenbaren Eindrücke und Assoziationen, die ein Spiegel der Erfahrung der betrachtenden Person sind. „Schrei“ von Edvard Munch? „Ah, den kenne ich!“ antwortet Vitry. Mit Kunstgeschichte kenne er sich nicht aus, das Bild habe er wahrscheinlich schon mal gesehen. Seine Bilder wirken durchdrungen vom abendländischen Kulturerbe, geschaffen aus Intuition. Viele sind mit „Blauer Fasan“ signiert, eines Helden japanischer Animes.

„ARTbmk*“ ist Markenzeichen und Signatur von Bertram Maria Keller, einem Kind der Sechziger Jahre. Das Portfolio seiner Ausstellungen und Arbeiten ist gespickt mit Ideenreichtum und internationalen Erfolgen. Leuchtkraft erhalten die vorwiegend schwarz dominierten Bilder durch farbige Akzente und durch die Sogwirkung, die die Augen von „Joker“, „Catwoman“ oder „Psycho Killer“ entfalten. Pro Jahr schafft er einen Zyklus von 23 Bildern, angeregt von einem speziellen Musikmix und visuellen Eindrücken. Ein zweiwöchiger New York Aufenthalt als Artist in Residence liegt den in Friedrichshafen gezeigten Werken zugrunde. „Move“ ist Titel und Thema des Videos. Es zeigt eine Collage aus Bewegung, in der Geschaffenes und Gedachtes ineinander fließen.