Straßensperrung in Friedrichshafen: Anwohner ärgern sich über „unbelehrbare“ Autofahrer

Der Verkehr rund um die Baustellen in der Kornblumen-, Bodensee- und Äußeren Ailinger Straße rollt, wenn auch zeitweise recht zäh. Während sich ein Großteil der Auto- und Lastwagenfahrer an die vorgegebenen Umleitungen hält, gibt es allerdings auch hier wieder die „Unbelehrbaren“, schimpfen Anwohner der Siedlung Löwental in Friedrichshafen.

Noch zu Beginn der Sperrung, Anfang April, waren alle naselang halsbrecherische Wendemanöver zu beobachten gewesen. Das hat sich nach Schilderungen von Anwohner Carl Richter in den letzten Wochen zwar deutlich gebessert: „Trotzdem werden bei uns, in der Siedlung Löwental, Einbahnstraßen einfach entgegen der Fahrtrichtung befahren, verbotene Durchfahrten großzügig übersehen oder Abbiegeverbote einfach nicht beachtet.“

Autofahrer weicht einfach auf den Radweg aus

Von diesen „Unbelehrbaren“ handelt auch eine Episode des Polizeiberichts in dieser Woche. Sie schildert das Manöver eines 87-jährigen Autofahrers, der versucht hat, die Baustelle zu umfahren. Auf Höhe der Straßensperre in der Bodenseestraße ist der Mann einfach auf den Radweg ausgewichen und fuhr bei seiner Irrfahrt einen Stromkasten an. Wie die Polizei schreibt, habe er nicht erkannt, dass sich der Radweg verenge. Auf den Mann kommt nun laut Polizei ein empfindliches Bußgeld zu.

„Die ersten zwei bis drei Tage gab es – wie bei anderen Baustellen auch – Probleme mit den Verkehrsteilnehmern“, teilt Sprecherin Monika Blank auf Anfrage mit. Diese hätten, in dieser Zeit vermehrt, versucht, durch die Baustelle zu fahren und dabei die Absperrungen ignoriert.

Schleichwege führen nicht zum Ziel

„Dabei sind die Umleitungen sorgfältig durchdacht und umgesetzt“, lobt Anwohner Richter. „Aber ein Großteil der Fahrzeugführer hält sich für schlauer als die Verkehrsplaner und missachtet die Vorschriften einfach.“ In der Hoffnung, auf Schleichwegen zum Ziel zu kommen, stellen die Fahrzeuglenker dann fest, dass sie nur eine Runde durch die Siedlung drehen, schildert Richter.

„Allerdings sind es inzwischen überwiegend Autos mit ortsfremden Kennzeichen, die hier umherirren.“ Anwohner Richter wünscht sich von der Stadt, dass sie die Einhaltung der Regeln auch mal kontrolliert. Grundsätzlich dauere es bei Straßensperrungen dieser Größenordnung seine Zeit, bis sich der Verkehrsfluss wieder einspiele, schreibt die Pressestelle der Stadt.

Der Belag in der Bodenseestraße ist bereits abgefräst. Damit kann die Firma Dobler bald mit der Erneuerung der Straßenentwässerung beginnen. (Foto: Sandra Philipp)

Kein Durchkommen: Die Äußere Ailinger Straße und die Bodenseestraße sind wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich drei Monate lang komplett gesperrt. (Foto: Sandra Philipp)

Logischerweise geht die Sperrung einer Hauptverkehrsstrecke mit Behinderungen einher – und zu Stoßzeiten staut es sich einfach. Schließlich lässt die Stadt den Straßenabschnitt zwischen Friedrichshafen und Ailingen umfangreich sanieren. Über einen Zeitraum von drei Monaten werden die Straßenentwässerung und der Belag erneuert.

Gleichzeitig finden Instandsetzungsarbeiten am Stadtwerke-Kreisel, auf Höhe der Einfahrt in die Kornblumenstraße, statt. Während Fußgänger und Radfahrer den Baustellenbereich passieren können, gibt es für Autos, Lastwagen und Busse kein Durchkommen. Die Baustellen bewegen – auch im Bürgerbeteiligungs-Portal „Sag’s doch“.

Warum zwei Baustellen auf einmal?

Dort möchte ein Bürger wissen, warum gleichzeitig der Kreisverkehr an den Stadtwerken und die Straße nach Ailingen gesperrt werden müssen. Die Frage, ob eine Sanierung in zwei Bauabschnitten nicht mehr Sinn ergeben hätte, damit die Bewohner der Siedlung Löwental nicht völlig im Stau-Chaos auf der Messestraße gefangen sind, beantworte die Stadt wie folgt:

Diese Optionen seien im Vorfeld diskutiert worden. Doch hätte eine Aufsplittung der Arbeiten eine längere Bauzeit zur Folge. „Um die Bauzeit auf drei Monate zu verkürzen, wurde entschieden, beide Baumaßnahmen parallel durchzuführen. Denn für beide Maßnahmen wäre jeweils eine Vollsperrung nötig gewesen.“