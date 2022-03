Straßenkonzert für Kinder in der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liedermacher Stefan Weinert will die Arbeit von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, in der Ukraine unterstützen. Dafür trat er auf dem Ravensburger Marienplatz mit seiner Gitarre auf. Er sang vor allem Anti-Kriegslieder aus den 1960er-Jahren und Songs von den Beatles, Simon and Garfunkel und Bob Dylan. Innerhalb von gut zwei Stunden sind mehr als 300 Euro an Spenden zusammengekommen für die Kinder in der Ukraine. Die Unicef-Arbeitsgruppe Ravensburg dankt für dieses selbstlose Engagement und die tolle Summe. Foto: Christoph Reichwein/dpa