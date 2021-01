Die Verlegungen von Versorgungsleitungen in der Regenerstraße und in der Delitzscher Straße in Friedrichshafen werden fortgeführt und dauern voraussichtlich bis 1. Mai, informiert die Stadtverwaltung. Zunächst werden in der Regenerstraße Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse und daran anschließend eine Fernwärmeleitung in der Delitzscher Straße verlegt. Während der jeweiligen Bauarbeiten sind die entsprechenden Straßenabschnitte voll gesperrt.

Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Bei Sperrung der Regenerstraße führt die Umleitungsempfehlung über die Windhager Straße, die Polozker Straße und die Glärnischstraße. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten, in denen die Delitzscher Straße gesperrt wird, führt die Umleitung über die Polozker Straße, die Windhager Straße und die Regenerstraße. Fußgänger und Radler können den jeweiligen Arbeitsbereich passieren. Anlieger können jeweils einfahren.