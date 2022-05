Strandbad und Wellenfreibad öffnen am 14. Mai

Ab Samstag, 14. Mai, können die Badegäste wieder in das Wellenfreibad in Ailingen und in das Strandbad am Königsweg kommen. Bei guter Witterung sind beide Bäder von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss und Einlassende ist in beiden Freibädern jeweils 30 Minuten vor Betriebsschluss. Bereits ab Montag, 9. Mai können Besucher im Strandbad Saisonkarten kaufen. Neben den Saisonkarten für das Strandbad gibt es auch Saisonkarten für das Frei- und Seebad Fischbach sowie das Wellenfreibad. Geöffnet ist die Vorverkaufskasse von Montag, 9. Mai, bis Donnerstag, 12. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Alle Informationen zu den Häfler Bädern können im Internet unter www.bäder.friedrichshafen.de abgerufen werden.