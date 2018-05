Strandbad Fischbach und Wellenfreibad Ailingen öffnen

Wenn das Wetter mitspielt, können die Badegäste ab Donnerstag, 10. Mai (Vatertag) wieder unter freiem Himmel im Strandbad und im Wellenfreibad Ailingen ihre Bahnen schwimmen. Beide Freibäder haben dann bis 9. September bei guter Witterung täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss und Einlassende ist jeweils 30 Minuten vor Betriebsschluss. In diesem Jahr startet der Muttertag (Sonntag, 13. Mai) im Strandbad, im Frei- und Seebad Fischbach, im Wellenfreibad Ailingen und im Hallenbad erstmals mit einer ganz besonderen Aktion. Alle Mütter können an diesem Tag für einen vergünstigten Eintritt die städtischen Bäder besuchen. Sie müssen nur den Einzelpreis für Kinder und Jugendliche bezahlen. Außerdem bieten die Gastronomen in den ädern ein besonderes kulinarisches Muttertags-Angebot: Im Frei- und Seebad Fischbach gibt es ein Schlemmer-Frühstücksbüffet mit einem Glas Prosecco zum Preis von 6,50 Euro. Im Strandbad und im Wellenfreibad Ailingen bieten die Küchenchefs einen gemischten Salat mit Putenstreifen und ein Glas Aperol Spritz zum Preis von 8 Euro an. Mütter, die es vorziehen, im Hallenbad ihre Bahnen zu schwimmen, erhalten ein Glas Prosecco. Foto: Stadt Friedrichshafen