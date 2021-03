Straffes Reiseprogramm für die Youngstars

Straffes Programm für die Volley Youngstars Friedrichshafen: Am Samstag spielen sie ab 17 Uhr in der 2. Volleyball-Bundesliga beim TV Bliesen, am Sonntag um 14 Uhr (beide Spiele bei www.sporttotal.tv) zu Hause in der Zeppelin Cat Halle A1 gegen den TSV Grafing. Dazwischen liegen gut 400 Kilometer Rückfahrt und gerade mal 18 Stunden Spielpause.

„Die Pause ist kürzer als gedacht, aber wir müssen damit zurechtkommen“, sagt Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar. Wegen eines möglichen –letztlich aber nicht notwendigen – dritten Halbfinalspiels des VfB Friedrichshafen in der Bundesliga gegen Lüneburg am Sonntag musste das Youngstars-Spiel vorverlegt werden. Für Pfleghar nicht weiter schlimm. „Ein Doppelwochenende ist eine gute Schule für die Jungs. So etwas gibt es auch bei internationalen Meisterschaften und Play-offs immer wieder.“

Für die beiden Spiele kann Trainer Pfleghar auf Milan Kvrzic, Fabian Hosch (Zuspiel), Pascal Zippel, Carl Möller, Lennart Heckel (Mittelblock), Tom Fust, Linus Engelmann, Anton Jung (Annahme/Außen) und Libero Simon Kohn zurückgreifen. Angreifer Felix Baumann und der dritte Zuspieler Daniel Habermaas werden bei einem Lehrgang der Jugend-Nationalmannschaft gebraucht. Darüber hinaus fehlen die Diagonalangreifer Lovis Homberger und Silvio Hellrigl sowie Mittelblocker Philipp Herrmann verletzungsbedingt. „Wir sind in unseren Wechselmöglichkeiten beschränkt, haben aber genügend Spieler“, sagt Pfleghar. Für seine jungen Spieler bedeutet das die Chance, ein ganzes Spiel durchzuspielen, dem Druck des Gegners standzuhalten und Verantwortung zu übernehmen.

Die Youngstars treffen auf zwei ganz unterschiedliche Gegner. Bliesen braucht dringend Punkte, um nicht frühzeitig als Absteiger festzustehen. Grafing, als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter Mimmenhausen eng auf den Fersen, spielt am Samstag bereits in Karlsruhe. „Am Sonntag kommt es drauf an, wer ausgeschlafener ist“, sagt Adrian Pfleghar. Und das gleich im doppelten Wortsinn.