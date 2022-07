Straffes Programm für Fanfarenzug beim Seehasenfest

Mit dem Seehasenfest beginnt auch für den Seehasen-Fanfarenzug die schönste Zeit im Jahr. Der Fanfarenzug, der gemeinsam mit dem Spielmannszug aus dem Fest heraus gegründet wurde, ist an allen fünf Festtagen musikalisch unterwegs.

Das Kinder- und Heimatfest beginnen die Roten, wie der Fanfarenzug aufgrund seiner Kostümfarbe auch genannt wird, auf dem Städtischen Friedhof, um ihren verstorbenen Kameraden die Ehre zu erweisen. Musikalisch beginnen die Fanfarenzügler im Gebiet um Hofen. Über die Festtage werden auch die Seniorenheime Paulinenstift, Karl-Olga-Haus und Franziskus-Zentrum musikalisch auf das Seehasenfest eingestimmt.

Am Nachmittag ist der Fanfarenzug in der Häfler Altstadt zu hören und zu sehen. Der Fanfarenzug spielt vor jedem Geschäft ein kleines Stück. Die meisten Häfler Geschäfte belohnen den Verein mit einer kleinen Spende. Am frühen Abend stehen das Antrommeln des Festes, der offizielle Bieranstich und das Anspielen der Biergärten auf dem Programm der Seehasen.

Der Freitag startet mit der Eröffnung des Endspiels um den Seehasen-Fußballpokal im Zeppelin-Stadion, ehe es wieder weiter zu Gönnern und Freunden in der Altstadt und um die Altstadt herum geht. Abends sind die Roten beim Standkonzert der Fanfarenzüge am GZH zu hören und bei kurzen Konzerten in verschiedenen ausgewählten Biergärten.

Am Samstag werden Freunde und Geschäftsleute um das Gebiet der Ravensburger Straße und Schreineschgebiet auf die Ankunft des Seehas eingestimmt. Gegen 10 Uhr treffen sich der Fanfarenzug und der Seehasen-Spielmannszug zum gemeinsamen Stelldichein auf dem Canisius-Kirchplatz. Der Höhepunkt des Tages folgt mit dem Einholen des Seehas, der Verteilung des Hasenklees und der Siegerehrung beim Armbrustschießen. Bevor für die Musiker an diesem Tag Schluss ist, wird noch einigen befreundeten Festwirten musikalisch ein Besuch abgestattet.

Mit dem Festzug, der auf den Vormittag verlegt wurde, beginnt der Seehasen-Sonntag. Im Anschluss an den Festzug findet im Lammgarten der „After-Festzug-Hock der Musikzüge“ statt.

Den Montag beginnen die Roten mit dem Anspielen im Gebiet Äußere Ailinger Straße und Allmansweiler. Gegen 14 Uhr nehmen die Musiker den Seehas persönlich bei der traditionellen wilden Boxautofahrt auf dem Rummel in die Mangel. Mit der Verabschiedung des geliebten Kuscheltiers um 17.45 Uhr am Gondelhafen und dem anschließenden musikalischen Verabschieden der Biergärten endet der Jahreshöhepunkt des Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen.