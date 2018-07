Straßen wegen Bauarbeiten einige Tage gesperrt

In der Dorfwiesenstraße beginnen am Dienstag, 17. Juli, Bauarbeiten. Die Straße muss während der Arbeiten halbseitig gesperrt werden. Außerdem ist die Kreuzung Waggershauser Straße / Faberstraße einige Tage gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Auch der Gehweg ist in dem Abschnitt nicht nutzbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 22. Juli. Die Sperrungen sind notwendig, um eine Verbindung zwischen der Dorfwiesenstraße und der Faberstraße anlegen zu können.

Im Anschluss an diese Baumaßnahme wird die Waggershauser Straße auf Höhe der Faberstraße im Zeitraum vom Montag, 23. Juli, bis Samstag, 28. Juli, für drei Tage voll gesperrt. Dort wird eine Straßenquerung gebaut, teilt die Stadt mit.

Die Umleitung erfolgt über die Jettenhauser Straße, die Straße „Am Sportpark“ und die Meistershofener Straße. Aus Richtung Norden wird der Verkehr weiter bis zum Kreisel Sportpark und dann über die Straße „Am Sportpark“ und die Colsmanstraße zur Kreuzung Colsmanstraße/Jettenhauser Straße/Waggershauser Straße umgeleitet. An der Kreuzung Colsmanstraße/Jettenhauser Straße/Waggershauser Straße wird der Verkehr über die Colsmanstraße und die Straße „Am Sportpark“ zur Meistershofener Straße geleitet.