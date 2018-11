Straße muss eventuell erneut gesperrt werden

Die Arbeiten an der Brücke über die B 31-neu zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach sind fast abgeschlossen. zur Zeit finden hier sogenannte Abdichtungen statt, die zeitlich aufeinander folgen müssen, so dass die Arbeiten teilweise bis in die Nacht dauern. Lutz Günther, Sprecher der Deges Gmbh, die den Bau der neuen Bundesstraße koordiniert, spricht von „finalen Straßenbauarbeiten“.

Die Arbeiten werden zur Zeit auch forciert, um die noch gute Witterung nutzen zu können. Bevor aber die Straße wieder über die Brücke führen kann, müssen die Asphaltstücke angeschlossen werden. Und dafür muss die Straße aller Voraussicht nach noch einmal zumindest halbseitig gesperrt werden. Zur Zeit gibt es dazu noch keinen Zeitplan, auch steht nicht fest, wie lange diese Sperrung dann dauern würde. Zuletzt hatte eine lange Sperrung dieser Straße zu reichlich Unmut bei Bürgern und Geschäftsleuten geführt.