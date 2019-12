„Rock meets Blues“: Dies ist das Motto der Formation Stormfire, diesmal mit neuen Songs im Koffer. Auf dem Programm der Band stehen eigene Songs und Titel von Walter Trout, Joe Bonamassa, Ten Years After, ZZ-Top, Gary Moore und vielen anderen Blues-Rock-Größen. Die Band ist am Samstag, 7. Dezember, im Theater Atrium am Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen zu Gast. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die Titel bekommen laut einer Vorschau einen eigenen, für Stormfire typischen Charakter, dafür sorgt schon die Sängerin, mit deren Stimme die Songs von Blues- und Rocksängern neu interpretiert werden und erfrischend anders klingen. StormFire spielen seit 2011 in Clubs und in der heutigen Besetzung seit 2014. Sie rocken von den 60ern bis in die Gegenwart, sie spielen einen Crossover-Mix, ist der Vorschau weiter zu entnehmen.