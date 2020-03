Stoppomat und Radtreff bleiben geschlossen

14 Jahre lang ist der Stoppomat am Höchsten als erste deutsche permanente Zeitmessanlage für Radsportler eine „sichere Bank“ geewesen. Zehn Jahre lang sei außerdem der RAdtreff Friedrichshafen für Breitensportler aus dem ganzen Bodenseekreis ebenfalls nahezu durchgehend besetzt gewesen - bis jetzt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie verschiebt der Freundeskreis Uphill den Saisonstart bis auf Weiteres.

Nahezu mit 100-prozentiger Zustimmung unter den befragten Teilnehmern einigte man sich zu einem vorläufigen Einzeltraining, schreibt Roland Hecht in einer Pressemitteilung. „Ein verantwortungsvoller Radsportverein organisiert derzeit keine Radtreffs, denn eine Nichtbeachtung der staatlichen Empfehlungen führt in naher Zukunkt nur zu noch drastischeren Maßnahmen. Wer nicht hier mitzieht, hat den Schuss in Italien immer noch nicht gehört", heißt es in der Pressemitteilung des Freundeskreises.

Auch den Stoppomat am Höchsten will der Verein vorläufig nicht öffnen, werden an der Gerätschaft doch Kugelschreiber und Kartenausgabe gemeinschaftlich genutzt. Auch und gerade dem Supportteam möchte man nicht die üblicherweise nassgeschwitzten Stempelkarten zumuten. Eine zuverläßliche Desinfektion der Sportstätte lasse sich aktuell nicht gewährleisten.