Stolze Bilanz: Die Faszination Modellbau lockt 43.000 Besucher in die Messe Friedrichshafen

326 Ausstellern aus 11 Nationen und mehr als 43 000 Besucher: Nach dem Event vom 4. bis 6. November zieht die Faszination Modellbau Bilanz. In einer Pressemitteilung freuen sich Verantwortlichen über eine gelungene Messe. Auch das Datum für die nächste Faszination Modellbau im Jahr 2023 steht bereits.

„Mit über 1500 ideellen Teilnehmern in allen Bereichen, wie Modellbahn, Dampfmodellbau, Flugmodellbau, Truckmodellbau, Schiffsmodellbau und Plastik- und Kartonmodellbau wurden alle Sparten des Modellbau-Hobbies lebendig dargestellt“, wird Sascha Bürkel, Projektleiter des Bereiches Modellbaumessen vom Team Messe Sinsheim/Schall in der Mitteilung zitiert. Die gewerblichen Aussteller seien sehr zufrieden.

Angebot für Kinder kommt gut an

Drei Tage lang war in neun Messehallen, zwei bespielten Foyers und auf dem direkt angrenzenden Bodensee-Airport die ganze Welt der Miniaturen zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu Gast. Viele Neuheiten, Modellhighlights, Vorführungen und Parcours der Modellbau-Branche säumten das Messegelände – und neben der Faszination Modellbau gab es auch ein Echtdampf-Hallentreffen und die Internationalen Modellbahn-Ausstellung (IMA).

„Die erste IMA am Standort Friedrichshafen war für die Branche ein voller Erfolg“, wird Eric-Michael Peschel, Leiter Event Marketing bei Märklin, in der Mitteilung zitiert. Man habe in Friedrichshafen ein großes Einzugsgebiet erreicht. Besonders habe Peschel gefreut, dass „die Mitmachspielflächen jeden Tag von morgens bis abends voller begeistert spielender Kids frequentiert waren“.

Hersteller präsentieren Neuheiten

Zahlreiche neue Modelle, Technik, Elektronik und Zubehör erwarteten die Besucher laut Mitteilung in Friedrichshafen. Ein paar Beispiele: Brawa kam mit Neuheiten in den Spurweiten H0 und N, Faller zeigte eine Tunnelbohrmaschine sowie ein eindrucksvolles Modell nach dem Vorbild des Hauptbahnhofs im rheinland-pfälzischen Neustadt und Herpa präsentierte ein speziell für die Internationalen Modellbahn-Ausstellung angefertigtes Modell eines Mercedes-Benz Sprinters im Messe-Design.

„Wir sind glücklich, dass die Faszination Modellbau samt IMA und Echtdampftreffen wieder vollumfänglich und stärker als je zuvor zurück ist“, wird Andreas Wittur, Prokurist der Messe Sinsheim, zitiert. Das Wochenendkonzept mit dem Freitag für das Fachpublikum, dem Samstag für Fachpublikum, Interessierte und „Friends“ sowie dem Familien-Sonntag gehe voll auf.

Die nächste Faszination Modellbau findet vom 3. bis 5. November 2023 in Friedrichshafen statt.