Stolperfalle Fahrradschiene: Bahnkunden müssen Räder am Bahnhof Friedrichshafen weiterhin schleppen

Die Bauarbeiten dauern noch bis Ende 2024: Der Stadtbahnhof wird für 15 Millionen Euro modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Mittlerweile erstrahlt zwar der Hausbahnsteig in neuem Glanz. Die Einschränkungen für die Fahrgäste sind aber weiter erheblich. Aufgrund der fehlenden Aufzüge müssen zum Beispiel Fahrräder an den Bahnsteigen rauf- und runtergetragen werden. Eine spezielle Fahrradschiene will die Bahn dafür nicht anbringen lassen.

Seit Oktober habe die Deutsche Bahn den Hausbahnsteig erneuert. „Dieser ist jetzt wieder für Reisende zugänglich“, schreibt eine Sprecherin der auf Anfrage der SZ zum Baufortschritt. Aktuell werde der Aufzug vom Hausbahnsteig in die Personenunterführung komplett erneuert und vergrößert. Auch die seeseitige Treppe in die Unterführung wird neu gemacht. Ab September bis Ende 2023 wird der Bahnsteig 2 saniert und danach bis Ende 2024 Bahnsteig 3. Alle werden barrierefrei ausgebaut.

Bahnkunde fordert Fahrradschiene

Bis es soweit ist, haben zum Beispiel Fahrgäste ein Problem, die mit dem Fahrrad reisen. Denn ohne die Aufzüge müssen sie ihre Räder die Treppen rauf- und runter tragen. Martin Belser aus Markdorf schreibt an die SZ, dass er es ohne die Hilfe eines jungen Mannes kaum geschafft hätte, mit dem E-Bike die Bahngleise zu wechseln. Er bemängelt, dass die Bahn keine Rollschiene an den Treppen montiert, damit die Räder geschoben werden können.

Gerade werden der Aufzug vom Hausbahnsteig in die Personenunterführung und die seeseitige Treppe erneuert. (Foto: Alexander Tutschner)

Der Hausbahnsteig des Stadtbahnhofs ist saniert und wieder zugänglich. (Foto: Alexander Tutschner)

„Diese bringen leider eine erhöhte Stolpergefahr mit sich und bieten zudem nur einer Reisendengruppe – Radfahrenden – einen Mehrwert“, sagt die Sprecherin dazu. Daher setze die Bahn auf den barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe durch Aufzüge und stufenfreie Zugänge.

Was sagen andere Bahnkunden dazu? „Mein Fahrrad ist viel zu schwer, ein Mann hat mir freundlicherweise geholfen“, sagt ein 85-jähriger Häfler, der mit dem E-Bike nach Aulendorf unterwegs ist. Von einer Schiene hält er aber auch nichts: „Die ist eher gefährlich, das Fahrrad schiebt abwärts stark, man kann es gar nicht halten.“ Er werde versuchen, künftig immer zu zweit zu reisen.

Tragen kein Problem

„Ich hätte natürlich einen Aufzug genommen, wenn es den gäbe“, sagt Annette Bös, die von Konstanz nach Ulm unterwegs ist. Ihr Fahrrad hat sie übers Gepäckband hochgeschoben. „Das Rad zu tragen ist anstrengend, aber ich komme gut zurecht“, sagt sie. Auch einige sportliche Radler sind unterwegs. Für sie ist das Tragen der Räder gar kein Problem. „Mein Rad wiegt sechs Kilogramm“, sagt Thomas Zinke (40), der aus Wasserburg kommt.

Thomas Zinke (40), der aus Wasserburg. (Foto: Alexander Tutschner)

Einen Aufzug hätte er gar nicht benutzt, selbst wenn es einen gäbe. „Mich stört der Umbau überhaupt nicht.“ Auch Enzo Esposito (61) aus Langenargen hat kein Problem: „Ich kann das Rad einfach unter den Arm nehmen“. Er fährt mit seinem Rennrad nach Ulm und radelt dann zurück. „Für andere Radfahrer ist die Situation aber schlecht“.

Schiene als Dauerlösung

Zu zweit reisen Reiner Bremser und Beate Rausch-Bremser aus Oberursel bei Frankfurt. Sie fahren von Hotel zu Hotel um den Bodensee. Der Mann schleppt nacheinander die Räder den Aufgang zum zweiten Bahnsteig hoch. „Ein Aufzug oder eine Rampe für die Räder wären gut“, sagt Beate Rausch-Bremser, schließlich habe man auch noch Gepäck.

Die Schiene befürworten sie als Übergangs- oder sogar als Dauerlösung: „Ich würde die Fahrradschiene nutzen und den Aufzug den Gehbehinderten überlassen“, sagt Reiner Bremser. Ohne Hilfe aufgeschmissen am Häfler Bahnhof wäre Marianne Buhl-Hromatka, die mit dem Kinderwagen von Friedrichshafen nach Überlingen fährt und jemand um Hilfe bittet. „Man muss halt immer fragen und einplanen, dass man jemand findet, bevor der Zug abfährt“, sagt sie.

Reiner Bremser und Beate Rausch-Bremser aus Oberursel bei Frankfurt. (Foto: Alexander Tutschner)

Marianne Buhl-Hromatka aus Friedrichshafen. (Foto: Alexander Tutschner)

Mit welchen Einschränkungen müssen die Bahnkunden noch rechnen? Wegen der Aufzugarbeiten komme man aktuell nur über das Bahnhofsgebäude zum Hausbahnsteig und in die Unterführung. Oder man gehe links um das Gebäude herum, sagt die Bahnsprecherin. „Während der Aufzugarbeiten ist außerdem der städtische Durchgang vom Franziskusplatz zum Bahnhofsvorplatz nicht barrierefrei möglich.“

Ab September werde es zu geringen Einschränkungen für die Reisenden kommen, „da teilweise eine von zwei Treppen zum Bahnsteig gesperrt sein wird.“ Die Bahnsteige werden demnach jeweils halbseitig umgebaut, „sodass der Platz auf den Bahnsteigen in der Zeit etwas eingeschränkt sein wird“. In den Zeiten, in denen der ganze Bahnsteig gesperrt sein muss, komme es zu geänderten Zughalten oder Gleisänderungen. „Die Deutsche Bahn bittet hierfür um Verständnis.“