Störer greift Polizisten an

Wegen vorausgegangenen Störungen und der Nichtbefolgung des daraus resultierenden Platzverweises ist ein 45 Jahre alter Mann aus Friedrichshafen laut Polizeibericht am Freitagabend im Bereich vom Krankenhaus in Gewahrsam genommen worden. Er versuchte demnach, einem Beamten eine Kopfnuss zu geben und einen anderen Beamten zu treten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.