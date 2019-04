Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt die Patientin in ihrem Rollstuhl. Seit eineinhalb Wochen hat sie einen Bandscheibenvorfall und kann dadurch ihren Fuß nicht mehr heben. Vor Schmerzen ist an Stehen oder gar Gehen nicht zu denken. Dass nun an einer baldigen Bandscheibenoperation kein Weg mehr vorbeiführt, akzeptieren die Patientin und der sie in das Wirbelsäulenzentrum Bodensee begleitende und in Sachen Bandscheiben-Operation selbst erfahrene Ehemann…

Einen Tag später ist es soweit und nach dem 45-minütigen endoskopischen Eingriff durch Dr. Vincent Hagel, Facharzt für Neurochirurgie, kann sich die nun schmerzfreie Patientin alleine vom OP-Tisch auf ihr Bett umlagern.

Seit 2018 werden im Wirbelsäulenzentrum Bodensee laut Pressemitteilung etwa 80 Prozent der Patienten, die an einem Bandscheibenvorfall leiden und bei denen die konservative Therapie versagte, endoskopisch operiert, was wichtige Vorteile mit sich bringe.

Um an den Bandscheibenvorfall zu gelangen, muss der Operateur bei einer „offenen“ Operation das Muskelgewebe vom Wirbelbogen ablösen, um sich Zugang zum „Ort des Geschehens“ zu verschaffen. Mit dem Endoskop ist hingegen nur ein etwa fünf Millimeter großer Zugang notwendig, das Muskelgewebe wird dabei lediglich auseinandergedrängt und somit wirklich geschont, wodurch nach der OP eine raschere Mobilisation möglich ist und eine schnellere Erholung. „Rund zwei bis drei Wochen nach dem Eingriff sind die Patienten wieder fit“, erklärt Hagel und benennt die vergleichbare Größe bei einem offenen Eingriff mit sechs bis acht Wochen. Die schonende endoskopische Methode werde in der Region zwischen München, Ulm und Freiburg nur im Medizin Campus Bodensee angeboten.

Die Patienten des Wirbelsäulenzentrums Bodensee werden in der Klinik Tettnang oder im Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten operiert. Die Praxis des von Dr. Thomas Benz gegründeten und geleiteten Wirbelsäulenzentrums befindet sich hingegen im Ärztehaus beim Klinikum Friedrichshafen.

Noch, denn im Juni zieht die Praxis um nach Meckenbeuren, in die Nähe des Flughafens (Käthe-Paulus-Straße 3).