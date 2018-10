Stipendiatin zeigt Installation „I Believe I Can Fly“

Nina Rike Springer ist die 37. Stipendiatin der ZF-Kunststiftung. Als Abschluss ihres Präsenzstipendiums hat sie die ortsspezifische Installation „I Believe I Can Fly“ mit Foto- und Videoarbeiten für das Zepp-Lab im Zeppelin-Museum entwickelt. Eröffnung ist am Donnerstag um 19 Uhr in der Reihe „Open House“, wie das Museum mitteilt.

Die Video- und Fotoarbeiten von Nina Rike Springer entstehen laut Pressemitteilung an der Schnittstelle von Performance, Fotografie und bewegtem Bild. Die Wiener Künstlerin arbeitet mit einem Zeichensystem aus Figuren und Posen, die aus alltäglichen Verrichtungen abgeleitet sind. Oft setzt sie den eigenen Körper als Ausgangspunkt dieses abstrakten Systems in Bezug zu Gegenständen, die von ihr erprobt, verwendet und animiert werden. Humorvoll thematisiert die Künstlerin so den Konflikt zwischen verschiedenen menschlichen Befindlichkeiten und den technischen Zwängen der bis ins Letzte durchorganisierten Gesellschaft. Geöffnet ist bis 21 Uhr.