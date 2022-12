Stimmungsvoller Auftakt für Advent am Schloss

Der Adventsmarkt am Schloss Friedrichshafen ist längst kein Geheimtipp mehr. Am Eröffnungstag am Donnerstag nutzten viele die Gelegenheit, um sich mit Freunden, Bekannten oder der Familie einen Glühwein oder Punsch schmecken zu lassen. Dazu gab’s Waffeln, Flammkuchen oder Wildburger.

Feuerschalen und beheizte Stehtische sorgen noch bis Sonntag im Schlosshof für ein stimmungsvolles Ambiente, die kleine Budenstadt tut ihr Übriges. Wem es draußen zu ungemütlich ist, kann in der Weinlounge verweilen.

Geöffnet ist der heimelige Adventsmarkt bis Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr.