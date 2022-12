Stimmungsvolle Adventsfeier der Postsenioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu seiner Adventsfeier hatte der „Seniorenbeirat Post-Postbank-Telekom Friedrichshafen“ seine Postsenioren aus dem ganzen Altkreis Tettnang ins Haus der kirchlichen Dienste in Friedrichshafen geladen. Seit der letzten Advendsfeier, die pandemiebedingt im Dezember 2019, also vor drei Jahren stattfand, mussten die Postsenioren fast ein Sechstel Ihrer Mitglieder zu Grabe tragen. Deshalb fand vor der Feier eine Trauerandacht in der Kirche St. Petrus Canisius statt, die von Georg Hasenmüller an der Orgel begleitet wurde. Die Verstorbenen wurden namentlich genannt und es wurden 54 Kerzen entzündet, die nach der Andacht gerne von den Angehörigen mitgenommen wurden.

Die anschließende Feier wurde mit Kaffe und Kuchen eröffnet und anschließend erfolgte der Besuch des St. Nikolaus in Gestalt von Berthold Erich Schwarz. Zu seinem Einzug sangen die Senioren das bekannte „Lasst uns froh und munter sein“ tatkräftig unterstützt und begleitet von Reinhold Seidemann am Flügel. Der Nikolaus berichtete über althergebrachte Bräuche zum Nikolaustag und belohnte alle Anwesenden mit einer reich gefüllten Adventstüte. Der Sprecher des Seniorenbeirats Eduard Hager hielt einen Rückblick über die vergangenen drei Jahre, wobei die Aktionen Pandemiebedingt sehr eingeschränkt waren.

Höhepunkt dieser Feier war die Verabschiedung von Berthold Kwast aus dem Seniorenbeirat, dem er 28 Jahre angehört hat. Bereits im November 1994 kam Berthold Kwast in den Seniorenbeirat und wurde in seiner ersten Sitzung gleich zum stellvertretenden Sprecher des Gremiums gewählt. Bereits ein Jahr später erkrankte der mit ihm gewählte Sprecher Max Ernst schwer und Kwast musste als sein Stellvertreter die Aufgaben übernehmen. Von Mai 1996 bis zum Ende des Jahres 2010, also 14 1/2 Jahre leitete Berthold Kwast die Postsenioren, ehe er zum 1. Januar 2011 sein Amt an Eduard Hager übergab. Und nochmals, fast 3 1/2 Jahre bis April 2014, übernahm er wieder das Amt des Stellvertreters. Über 19 Jahre war Berthold Kwast in verantwortlicher Position bei den Postsenioren, immer unterstützt von seiner Ehefrau Brunhilde. Mit einem großzügigen Häfler Gutschein und Blumen für die Eherau bedankte sich Sprecher Eduard Hager ganz herzlich für die geleistete Arbeit in langen Jahren.

Mit stimmungsvollen Advents- und Weihnachtsliedern, begleitet von Reinhold Seidemann einen fand die Feier einen schönen Ausklang.