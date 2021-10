Stillstand ist Rückschritt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 73. Hauptversammlung der TSG Ailingen hatte fünf Schwerpunkte: Die unterschiedlichen Auswirkungen des Corona-Virus auf die neun Abteilungen der TSG Ailingen (wird aber folgend nicht weiter eingegangen); die vielen großen und kleinen Aktivitäten, welche den Verein und die Abteilungen den Fortschritt garantieren; die scheinbar unendliche Geschichte über die notwendige Weiterentwicklung des Sportgeländes, der Hallen und den damit auch verbundenen Umkleidemöglichkeiten; Wahlen der Vorstandschaft und Ehrungen für verdiente und langjährige Mitglieder des Vereins.

Bereits in der Eröffnungsrede durch den alten und neuen Vorsitzenden Hans-Peter Talge wurde bewusst, wie lange und mit welcher Stringenz an den dringend erforderlichen Anpassungen, speziell für die auf dem Sportgelände und in den Hallen treibenden Sportler gearbeitet wird. Eine wieder gewählte und bestätigte Vorstandschaft wird weiterhin mit viel Energie die Themen vorantreiben, um das in zwei Jahren anstehende 75-jährige Jubiläum im entsprechenden Rahmen feiern zu können.

In den Berichten der Abteilungen und den Ressorts wurde deutlich, warum auch in Zukunft mit einer konstanten oder gar steigenden Mitgliederzahl von knapp 2300 Mitglieder gerechnet werden kann.

Nach den Entlastungen und Neuwahlen der Vorstandschaft, welche durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Bruno Kramer vorgenommen wurde, erfolgten die Ehrungen. Durchgeführt durch den Vorstand der TSG und der Sportkreispräsidentin Eveline Leber wurden langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Folgende Personen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: 50 Jahre: Günther Barten, Rüdiger Haag, Klaus Pietsch, Walter Egner und Cornelia Geiselhart. 60 Jahre: Richard Osswald. 70 Jahre: Hugo Riether. Für besondere Dienste im Ehrenamt durch den WLSB: Sarah Fesca (Ehrennadel in Bronze), Eva Knoblauch, Andreas Fesca, Adolf Weiß (Ehrennadel in Silber). Für überragende Dienste innerhalb der TSG Ailingen zum Ehrenmitglied wurde Berthold Katzenmaier ernannt.

Gewählt wurden: 1. Vorsitzender Hans-Peter Talge, 2. Vorsitzender Michael Fischer, techn. Vorstand Ulrich Geigges, Hauptkassier Berthold Katzenmaier. Geschäftsführer Ailinger Haus, Michael Hotz, Stellvertreter Ailinger Haus Wolfgang Koppe.

In Anwesenheit einiger Ortschafts- und Gemeinderäte wurde die diesjährige Hauptversammlung nach reibungslosen Verlauf mit berechtigter Hoffnungen auf ein positives Zukunft beendet.