Stiller Holocaust-Gedenktag: Keine Gedenkfeier auf dem Fridolin-Endraß-Platz

Am 27. Januar gedenken normalerweise die Stadt, das Bündnis „Friedrichshafen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Gewalt“, die Kirchen, das Jugendparlament Friedrichshafen und die Bürger mit einer Gedenkfeier der Opfer des Holocaust. In diesem Jahr ist es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, sich zu einer Gedenkfeier auf dem Fridolin-Endraß-Platz zu treffen. Trotzdem sollen die Opfer des Nationalsozialismus nicht vergessen werden. Deshalb werden – ähnlich wie zum Volkstrauertag im November – Kränze zum Andenken an die Opfer niedergelegt.

„Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist auch und gerade in Pandemiezeiten ein wichtiger Gedenktag. Auch in unserer Stadt gibt es zahlreiche Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, an die es zu erinnern gilt“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Der Gedenktag ist auch wichtig, um sich zu fragen, was die Geschehnisse von damals mit heute zu tun haben. Und wichtig ist der Gedenktag, um in die Zukunft zu denken und uns zu fragen, wie wir unserer Verantwortung für die nächsten Generationen in politischer, ökologischer und sozialer Hinsicht gerecht werden können.“

Auch den Vertretern des Bündnisses „Friedrichshafen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Gewalt“ und der Kirchen ist es wichtig, der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. „Aufgrund der aktuellen Situation kann leider keine dem Jahrestag entsprechende Gedenkfeier stattfinden. Nichtsdestotrotz ist es auch in der heutigen Zeit wichtig, an dieses Ereignis zu erinnern“, sagt Sylvia Hiß-Petrowitz von der ÖDP für das Bündnis für Toleranz und Demokratie Friedrichshafen.

Sylvia Hiß-Petrowitz erinnert in der gemeinsamen Pressemitteilung auch an das Album von Heinz Rudolf Kunze „Der Wahrheit der Ehre“ in dem es heißt: „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Deshalb müssen wir das Licht sein, das Jahr für Jahr die Vergangenheit unseres Staates beleuchtet, weil immer wieder dunkle Strömungen versuchen, sich durchzusetzen.“

Die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen erklären in der Pressemitteilung: „Schwer zu verstehen, dass nicht wenige gerade aufhören wollen mit dem Gedenken. Im Gegenteil: Wir sollten damit erst richtig anfangen. Damit wir uns heute auf keinen Fall erneut mit den unseligen ,Geistern’ von gestern verbünden“, heißt es dort.