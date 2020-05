Das Foto zeigt, wie still und friedlich die Stimmung am See sein kann, aufgenommen in Fischbach. Das Zusammenspiel von kleinen Wolkenlücken, der kaum bewegte, im Vordergrund flache See, den Alpen im Hintergrund und die fortgeschrittene Tageszeit ergeben ein natürliches Gesamtkunstwerk – aufgenommen von unserem Leser Reinhold Köfer aus Markdorf.