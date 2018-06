Stiftung soll Zuschuss für Ein-Euro-Essen gewähren

Der Zeppelin-Stiftung sei Dank: Künftig soll das Mittagessen von Kindern großer oder finanziell nicht so gut gestellter Familien in Häfler Kindertagesstätten bezuschusst werden. Das hat der Kultur- und Sozialausschuss am Mittwochabend dem Gemeinderat für seine nächste Sitzung einstimmig ans Herz gelegt.

Ziel der Initiative: Alle finanziell benachteiligten Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, für nur einen Euro am Tag während der Betreuungszeit ein warmes Mittagessen zu erhalten. Nach den bisherigen Regeln sind nur Schüler gefördert worden, nicht aber die Kinder in Kindergärten oder Kindertagesstätten.

Weil alle, die Anspruch auf sogenannte Hartz-IV-Leistungen haben, schon Zuschüsse von anderer Seite erhalten, ist die jetzt angeregte Änderung gar nicht so weitreichend. Die Verwaltung geht davon aus, dass nur etwa ein Prozent der ausgegebene Essen in den Kitas in der Stadt Friedrichshafen unter die neue Regelung fällt. Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich deshalb nur auf rund 8000 Euro pro Jahr.

Nach der einstimmigen Beschlussempfehlung des Kultur- und Sozialausschusses muss sich jetzt noch der Gemeinderat mit dem Thema befassen. Dessen Zustimmung dürfte aber nach Lage der Dinge reine Formsache sein.

Vertreter mehrerer Fraktionen haben bei der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt die segensreiche Rolle der Zeppelin-Stiftung betont. Eine solche Förderung sei nur dank der Stiftung einfach und unkompliziert möglich, sagten die Redner vor dem Hintergrund der Debatte um die Rechtmäßigkeit der Verwaltung der Stiftung durch die Stadt.

Zuschuss für Kinderhaus St. Agnes

In der selben Sitzung hat der Ausschuss auch beschlossen, dem Montessori-Kinderhaus St. Agnes einen Essenszuschuss zu gewähren. Diese Förderung wird jährlich mit maximal 20 000 Euro zu Buche schlagen. Weil es in dem Kindergarten aus räumlichen Gründen nicht möglich ist, Essen zu kochen oder aufzuwärmen, muss es warm angeliefert werden, was nicht ganz billig ist. Deshalb sind die Kosten nicht allein mit Elternbeiträgen und anderen Zuschüssen zu decken. Die Stiftung wird deshalb das Finanzloch stopfen. Das Essen für die mehr als 50 Kinder ist nach Einschätzung der Verwaltung auch deshalb wichtig, weil es für einige von ihnen die einzige warme Mahlzeit am Tag ist.