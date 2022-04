Stich in den Rücken: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen 43-jährigen Mann mit einem spitzen Werkzeug in den Rücken gestochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach musste der 43-Jährige mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor war er zusammen mit einer Begleiterin zu Fuß im Bereich des Bahnhofplatzes unterwegs gewesen. Dort bettelte ihn laut Polizei der bislang unbekannte Täter an. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit und zu Handgreiflichkeiten zwischen den Männern.

Polizei sucht Zeugen

Als der 43-Jährige zu Fuß flüchtete, verfolgte ihn der Tatverdächtige und verletzte ihn mit einem spitzen Werkzeug am Rücken. Danach flüchtete der Täter in Richtung Bahnhofsgebäude.

Mehrere Streifen von Polizei und Bundespolizei fahndeten laut Mitteilung nach dem Mann, allerdings ohne Erfolg. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet die Bevölkerung unter Telefon 07541 / 70 10 um Hinweise zum Täter.

So wird der Täter beschrieben

Die Polizei beschreibt ihn als etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Zudem soll er laut Mitteilung dunkle Hautfarbe haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Hose, ein helles T-Shirt und eine blaue Jeansjacke, schreibt die Polizei. Auffällig soll bei dem Tatverdächtigen insbesondere eine große Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen sein.