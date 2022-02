Steuerhinterziehung: 54-Jähriger segelt mit neuer Yacht heim, ohne sie zu versteuern

Ein 54-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis hat vergangenen Monat versucht, eine Segelyacht aus der Schweiz zu schmuggeln. Das teilt das Hauptzollamt Ulm mit. Demnach waren Beamte des Zolls bei Hafenkontrollen auf das Schiff aus der Schweiz aufmerksam geworden – und haben es nachträglich versteuert.

Wie der Zoll mitteilt, hatte der 54-Jährige die Segelyacht in der Schweiz privat für rund 10 000 Euro gekauft. Nach dem Kauf ist er einfach über den See in seine Heimat gesegelt – ohne dem Zoll die Einfuhr zu melden.

Auf den Mann kommt laut Zoll nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu. Das Hauptzollamt Ulm bearbeitet den Fall. Steuerhinterziehung wird je nach Schwere des Vergehens mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet.