Insgesamt 2500 Euro spendet das Steuerbüro Brugger und Partner aus Friedrichshafen zu Weihnachten an die Kindergärten, in denen der Nachwuchs seiner Mitarbeiter betreut wird. Damit das Geld zusammenkommt, sind seine Kunden und die Kindergartenkinder zum Malen aufgerufen.

Steuerberater Bernhard Brugger hat Weihnachtsbäume zum Ausmalen an seine Kunden verschickt. Für jedes Exemplar, das ausgemalt zurückkommt, spendet er 25 Euro. Die Kindergartenkinder können sich ebenfalls an der Malaktion beteiligen. Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, geht anteilig an das evangelische Kinderhaus Habakuk, den Kindergarten St. Petrus Canisus sowie den Waldkindergarten Horgenzell und das Goldbachhaus in Überlingen.

„Die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den verschiedenen Kindergärten sehr gut betreut. Dies ermöglicht den hier arbeitenden Eltern, dass sie sorgenfrei ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können“, begründet Brugger die Spendenaktion.