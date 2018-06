Beim Klavierduo Tal & Groethuysen, das am Sonntagabend im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses gastiert hat, hätte man eine Stecknadel fallen hören, so atemlos haben die Zuhörer ihrem tief verinnerlichten Spiel auf zwei Flügeln gelauscht – eine magische Sternstunde.

Schade nur, dass am Morgen an gleicher Stelle in der Reihe „Junge Preisträger“ der Pianist Kit Armstrong gespielt hatte, so dass die beiden Veranstaltungen des Bodenseefestivals einander die Zuhörer streitig machten.

Mit der israelischen Pianistin Yaara Tal und ihrem deutschen Partner Andreas Groethuysen sind zwei kongeniale Meister zu einer Einheit zusammengeschmolzen, bei der jeder auf jede noch so kleine Regung des anderen hört und eingeht, als seien sie ein einziges Wesen. Es ist ein ernstes, reifes, tief verinnerlichtes Spiel, ein Zusammenfließen in großer Ruhe, eine Pianokultur, bei der man als Zuhörer das Atmen vergisst.

Was den Abend zudem so wertvoll machte, war, dass hier nicht zwei Künstler wortlos ans Klavier sitzen und ihr Programm spielen, sondern dass sie das, was sie vermitteln wollen, auch artikulieren, so dass man es ganz bewusst erleben kann. Andreas Groethuysen wendet sich an die Zuhörer und Yaara Tal lauscht aufmerksam, wirft Ergänzungen ein, spielt Töne an. Es ist die musikalische sinnliche Nähe Richard Wagners zu den Franzosen, hier zu Debussy, die das Duo sinnenfällig macht, wenn sie Wagner-Bearbeitungen für zwei Klaviere den Werken von Debussy nicht nur gegenüberstellen, sondern sie auch nahtlos ineinander übergehen lassen, dass man nur mit Mühe die Nahtstelle erkennt.

So entwickelt Richard Wagners Bacchanale aus der Oper „Tannhäuser“ eine ungeheure Sogwirkung. Wild und süffig ist das Geistertreiben auf dem Venusberg beschrieben, alle Sehnsüchte scheinen sich zu erfüllen, wunderbar fließen die beiden Klaviere in der Bearbeitung von Paul Dukas in völligem Einklang zusammen. Tannhäuser entschläft und in Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ erwacht der Faun. Eine rätselhafte Welt mit flüchtigen Irritationen, zauberhaft flirrende Illusion vom Tanz der Nymphen im Licht der Sonnenstrahlen.

Lächelnd kündigte Groethuysen danach an, nun gehe es an Wagnersches Eingemachtes, denn die Schlussszene aus Wagners „Götterdämmerung“ in der Bearbeitung von Thomas Manns Schwiegervater Alfred Pringsheim hielt natürlich nicht nur Idylle, sondern auch heftige Dramatik bereit. Beides, Idylle und Dramatik waren auch im ersten Teil zu erleben, der Wagners Ouvertüre zum „fliegenden Holländer“ in der Bearbeitung von Debussy und „Siegfrieds Tod“, bearbeitet von Pringsheim, Debussys kühnem Triptychon „En blanc et noir“ gegenüberstellte, ja sogar „Siegfrieds Tod“ in Debussys Werk hineinnahm. Spannende Hörerfahrungen, die Zusammenhänge in aller Deutlichkeit erkennen ließen.