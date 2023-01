Sternsingeraktion in Kluftern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ waren am 4. und 5. Januar 19 Kinder und Jugendliche in Kluftern, Lipbach und Efrizweiler unterwegs. Allen Helferinnen und Helfern und Eltern ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung der Aktion! Der größte Dank gilt aber den Sternsingern, die wieder zwei Tage lang in ihren Weihnachtsferien von Haus zu Haus unterwegs waren, den Segen in die Häuser brachten, und dieses Jahr die stolze Summe von über 6600 Euro sammelten. Foto: privat