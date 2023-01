Sternsinger von St. Magnus sammeln 10.133,92 Euro

Lange haben sie darauf gewartet, dieses Jahr durften sie wieder losziehen. 25 Kinder und Jugendliche waren sieben Tage in der Gemeinde unterwegs im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit großer Begeisterung und scheinbar unerschöpflicher Energie haben sie viele Male unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen“ den Segen zu den Menschen gebracht. Die Gemeinde hat es sehr gefreut, dass nach zwei Corona-Jahren jetzt auch viele neue Königinnen und Könige begeistert dabei waren (Foto: Gemeinde). Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend war, am Ende können die Sternsinger von Fischbach, Manzell und Spaltenstein sehr stolz auf ihren Einsatz sein, denn 10.133,92 Euro waren bei der Sammlung in St. Magnus in den Sammelbüchsen.