Sternsinger St. Columban sammeln 8200 Euro an Spenden

Unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“ machten sich dieses Jahr zwischen dem 3. und 5. Januar 31 Kinder in sieben Gruppen auf den Weg durchs Gemeindegebiet St. Columban, um den Segen in die Häuser zu tragen und für Projekte in Indonesien zu sammeln. Im Familiengottesdienst an Dreikönig sangen sie noch einmal ihre Lieder und berichteten vom Projekt und ihren Erfahrungen (Foto: Pfarramt St. Columban). Die Sternsingergruppen erhielten bei dieser weltweit einzigartigen Aktion von Kindern für Kinder dieses Jahr rund 8200 Euro an Spenden.