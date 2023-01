Sternsinger bringen Segen ins Rathaus

Am Tag vor dem Dreikönigstag haben die Sternsinger Oberbürgermeister Andreas Brand an seinem Arbeitsplatz im Rathaus am Adenauerplatz besucht. Als Dankeschön gab es neben Süßigkeiten auch eine Geldspende für die Sternsinger der Gemeinde St. Nikolaus.

Die Kinder hatten Lieder, Gedichte und den Segen für das neue Jahr im Gepäck. In diesem Jahr steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion, deshalb sammelten sie unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ Spenden.

Oberbürgermeister Andreas Brand freute sich über den Besuch der heiligen Könige. „Ich freue mich, dass ihr mich und das Rathaus besucht. Es ist eine schöne Tradition, die uns allen guttut“, sagte er. Es sei großartig, mit welchem Engagement die Kinder sich für andere Kinder einsetzen, damit mit den gespendeten Geldern geholfen werden könne. „Besonders in diesen schwierigen Zeiten sind der Zusammenhalt und die Solidarität von großer Bedeutung.“

Nach dem Besuch im Rathaus besuchten die noch Kinder mehrere Kindergärten und Familien in der Innenstadt.