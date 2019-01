Sternsinger besuchen die Schwäbische Zeitung

Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus haben am Donnerstagmittag die Schwäbische Zeitung besucht. Jan Kling, Antonia Eymael, Ferdinand Eymael, Jeffrey Hantschke und Luca Bulling kamen in Begleitung von Sandra Kling verkleidet als die Heiligen Drei Könige, trugen ein Gedicht und ein Lied vor und brachten den Sternsingersegen an. Unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein. Wir gehören zusammen. In Peru und weltweit“ sammeln die Sternsinger in diesem Jahr Spenden für behinderte Kinder in Peru. Gemeinsame Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Foto: at