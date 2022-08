Sternschnuppen-Nächte: Wo es rund um Friedrichshafen die besten Beobachtungsplätze gibt

Mitte August ist Sternschnuppenzeit. In der Nacht auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. An diesem Datum selbst, aber auch in den Nächten davor und danach, stehen die Chancen, Sternschnuppen zu sehen, besonders gut. Dieses Jahr gibt es allerdings einen Haken – trotz der voraussichtlich klaren Nächte. „Wir haben Vollmond, der auch noch spät untergeht“, sagt Berthold Waßmuth, erster Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Bodensee (AVB) in Friedrichshafen.

„Dadurch reduziert sich die Sichtbarkeit deutlich“, erklärt Michael Denzler, zweiter Vorsitzender der AVB. Unter Idealbedingungen könnten bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein. Diese Chancen bestehen dieses Jahr nicht. Doch Denzler ist überzeugt, dass sich der Blick in den Nachthimmel, vor allem zwischen 22 und 4 Uhr, trotzdem lohnt. „Wenn man sich mit Geduld auf die großen Schnuppen konzentrieren kann, ist das ja auch nicht von Nachteil.“

Das sind Top-Beobachtungspunkte rund um Friedrichshafen

Als „Top-Beobachtungspunkte“ in der näheren Umgebung Friedrichshafens nennt Waßmuth den Wasserhochbehälter in Raderach und den Haldenberg in Ailingen. Beide Orte sind jedoch nur zu Fuß erreichbar, betont er. Außerdem eigneten sich der Gehrenberg oder der Höchsten. „Überall dort, wo kein Fremdlicht dazukommt, sind die Beobachtungsbedingungen gut“, fasst Waßmuth zusammen. Dem „großen Lichtverschmutzer Mond“ könne man so jedoch nicht entfliegen, meint er lachend. Der sei auch der Grund dafür, dass die AVB keine Beobachtung für die Öffentlichkeit an ihrer Sternwarte anbietet.

Unterstützung bei der Suche nach guten Beobachtungsplätzen könnte das Online-Angebot „Lightpollution-Map“ bieten. Die Karte zeigt die Lichtverschmutzung in Europa und auch in der Region an. Rot bis gelb bedeutet viel künstliches Licht, grün hingegen markiert die dunkleren Orte.

+++ HIER geht es zur Lichtverschmutzungskarte +++

Warum der Blick in die richtige Richtung von Vorteil sein kann

Denzler rät dazu, eine Decke oder einen Liegestuhl mitzunehmen. Hilfsmittel für die Beobachtung seien nicht notwendig, die Augen reichen aus. „Maximal kann man ein gering vergrößerndes Fernglas nutzen“, so Denzler. Einen Vorteil könnte zudem der Blick in Richtung Ostnordost bieten, zum Sternbild Perseus. Denn für die Beobachter auf der Erde sieht es so aus, als würden die Sternschnuppen diesem Sternbild entspringen, daher auch der Name Perseiden.

In Wahrheit kommen die Sternschnuppen aber aus der unmittelbaren Erdumgebung: Auf seiner Bahn um die Sonne kreuzt unser Planet alljährlich zwischen Mitte Juli und Ende August eine Wolke winziger Teilchen, die der Komet 109P/Swift-Tuttle auf seiner Bahn um unser Zentralgestirn zurückließ.