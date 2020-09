Stellvertetender Juso-Landesvorsitz: Baumann kandidiert erneut

Der 22-jährige Luca Baumann (Foto: Jusos), Kreisvorsitzender der Jusos Bodensee, kandidiert bei der Landesdelegiertenkonferenz am 19. und 20. September erneut als stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos-Baden Württemberg. Schwerpunkte wolle er im Bereich Wohnungs- und Bildungspolitik setzen, wie Baumann mitteilt. „Diese Herausforderungen bewegen nicht nur die Bürger im Bodenseekreis, sondern im ganzen Bundesland“, so Baumann. Die Corona-Pandemie habe an vielen Stellen aufgezeigt, wie wenig das Bildungssystem im 21. Jahrhundert angekommen sei. Eltern, Schüler und Lehrkräfte müssten aufgrund unzureichenden Krisenmanagements enorme Belastungen auf sich nehmen. Es gelte nun zu begreifen, dass Digitalisierung mehr bedeute als ein Smartboard im Klassenzimmer.

Darüber hinaus müsse die zentrale soziale Frage der letzten Jahre, bezahlbarer Wohnraum, endlich konsequent angepackt werden. „Das ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil Studien aus den USA zeigen, dass sozialer Aufstieg nicht nur von der Schule, die man besucht, sondern vor allem vom Viertel, in dem man wohnt, abhängt“, betont Baumann und fordert: „Auf dieser Grundlage müssen wir das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft neu denken“.

Baumann kommt aus Friedrichshafen und studiert an der Universität Konstanz Deutsch und Politik auf Lehramt.