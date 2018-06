Stelian Moculescu: Ziel sind die Final Four

Eine Woche Urlaub gönnt sich Stelian Moculescu. An seinem 65. Geburtstag fahren seine Frau Gaby, er und eine befreundete Familie nach Frankreich. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Giuseppe Torremante betonte der Cheftrainer der VfB-Volleyballer, dass eine ausverkaufte ZF Arena nicht die Ausnahme sein soll.

Herr Moculescu, Sie werden 65 Jahre alt. Gibt es eine besondere Feier?

Nein. Ich bin kein Freund von großen Feten. Meine Frau Gaby und ich fahren mit einem befreundeten Ehepaar nach Frankreich und machen dort eine Woche lang gemeinsam Urlaub.

Wie sehen Ihre Tage danach aus?

Sie sind voller Arbeit. Wir wollen in Deutschland die Nummer eins im Volleyball bleiben und dafür müssen wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen. Meine Aufgabe ist es, auf der einen Seite bezahlbare Volleyballer nach Friedrichshafen zu holen und auf der anderen Seite auch Spieler, die Qualität haben. Das ist nicht einfach, aber es ist uns in der Vergangenheit immer gelungen.

Das letzte Finalspiel ist nun ein paar Tage her. Welche Erinnerung, abgesehen vom Titel, bleibt Ihnen?

Die Gewissheit, dass Volleyball in Friedrichshafen ankommt. Wir hätten 6000 Karten verkaufen können, wenn die ZF Arena ein größeres Fassungsvermögen hätte (3804 Zuschauer, ausverkauft). So ein Spiel, mit so vielen Emotionen ist auch gegen andere Teams möglich. Wir müssen ein Wir-Gefühl entwickeln. Unsere Aufgabe ist, dass die Stadt Friedrichshafen hinter dem Volleyball steht. Und das ist keine Illusion, sondern machbar. Eine ausverkaufte ZF Arena sollte keine Ausnahme sein.

Bis auf Baptiste Geiler und Simon Tischer laufen alle Verträge aus. Versucht der VfB die jungen Spieler zu halten?

Es ist noch etwas zu früh, um auf diese Frage zu antworten.Ich kann sicher sagen, dass wir in der Saison 2015/2016 zwölf bis 14 Spieler haben werden. Die Mischung muss stimmen.

Stelian Moculescu ist seit 18 Jahren Cheftrainer des VfB. Wie lange wollen Sie noch mit Ihrer Mannschaft mitfiebern?

In erster Linie muss ich Freude haben und die hatte ich immer. Es hängt auch vom Beirat des VfB ab, wie lange Sie mich noch wollen. Was mich persönlich angeht, so bin ich weiter hungrig nach Erfolgen. Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich arbeiten darf und nicht muss. Mein sportliches Ziel ist es aber auch in der Champions League wieder die Final Four, also in das Endturnier der vier besten Volleyballteams, zu erreichen. (to)