Der wohl schwerste Tisch der IBO ist aus Serpentin, einer Gesteinsart aus Norditalien, und wurde vom Team vom Natursteinpark Salem eigens für die IBO gebaut. „Jeder hat seine Ideen mit eingebracht“, freut sich Lothar Emser (links), Betriebsleiter von Naturstein Salem. In dem Objekt stecke viel Herzblust. In dem Tisch sind Wasserstelle und ein Holzkohlegrill integriert. An den Seiten bleibt Platz für die, ebenfalls eigens dafür hergestellten Sitzhocker aus Eichenholz mit passendem Natursteinfuß. Mit seinen 2,5 Tonnen Gewicht ist der Tisch garantiert diebstahlsicher. Foto: Lydia Schäfer