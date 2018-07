Ausgelaufener Diesel an einem aufgerissenen Tank eines Lastwagens in der Scheffelstraße hat am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, übersah der 55-jährige Lkw-Fahrer beim Einbiegen in die Hofeinfahrt einer Baustelle einen elf Zentimeter hohen Steinabsatz. Beim Überfahren dieses Absatzes wurde der Tank aufgerissen, so dass rund 70 Liter Diesel ausliefen. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Kraftstoff in die Kanalisation lief. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.