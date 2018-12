Steht das Dornier Museum vor dem Aus? Das sagt der Direktor

In einem offenen Brief hat David Dornier, Direktor des Friedrichshafener Dornier Museums, erneut Stellung zu Gerüchten über ein mögliches Ende des Museums genommen.

Hier der Brief im Wortlaut:

"Liebe Häflerinnen und Häfler,

Totgesagte leben länger! Was haben wir uns im ablaufenden Jahr nicht alles nachsagen lassen! Von Berufenen und weniger Berufenen. Wenn es danach ginge, müssten die Leuchtstrahler, die unsere Exponate ins rechte Licht rücken, längst ausgegangen sein. Doch lassen Sie sich nicht täuschen: Das Dornier Museum ist immer noch hell erleuchtet!

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebührt mein besonderer Dank. Sie lassen sich nicht irritieren und arbeiten mit großem Engagement an der Zukunft dieses in Deutschland einzigartigen Technikmuseums. Und dass dieses Museum eine gute Zukunft hat, werden wir im kommenden Jahr beweisen.

Am 24. Juli 2009 – also vor zehn Jahren – wurde das Dornier Museum mit einer Ausstellungsfläche von 5590 Quadratmeter eröffnet, privat finanziert und in dieser Dekade auch weitgehend ohne öffentliche Finanzmittel unterhalten. Das ist in der deutschen Museumslandschaft ohne Beispiel.

Das Dornier Museum hat sich in dieser Zeit mit zuletzt deutlich über 100.000 Besuchern im Jahr nicht nur zum Zuschauermagneten entwickelt, es ist für die Region Bodensee und der Stadt Friedrichshafen zu einem bedeutenden Imagefaktor geworden. Wir repräsentieren und dokumentieren das, was diese Region auszeichnet und stark macht: engagiertes Unternehmertum gepaart mit technischer Innovation und einem starken Vertrauen in die Zukunft.

Rund um unseren Jubiläumstag werden wir genau das vermitteln: mutig und zuversichtlich. Dabei lassen wir uns nicht irritieren.

Die Attraktivität des Dornier Museum machen vor allem die Groß-Exponate aus – angefangen von dem legendären Dornier Wal. Wer unsere Besucher beobachtet, merkt deutlich, welche Faszination von unseren Maschinen ausgeht. Sie sind das Herzstück des Museums – und am Flughafen Friedrichshafen perfekt präsentiert.

In Zukunft wird mit der Landshut-Maschine ein weiteres Großexponat hinzukommen. An diesem Projekt wird zurzeit im Hintergrund emsig gearbeitet. Am 7. April 2019 geben wir Ihnen an einem Tag der offenen Tür einen Ein- und Überblick, wir zeigen Ihnen den aktuellen Stand der Dinge. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, sich die Boeing 737 aus nächster Nähe anzuschauen, sich davon zu überzeugen, dass sie professionell gelagert wird, und zu verstehen, welche große Herausforderung auf die Restauratoren wartet. Außerdem erläutern unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter ihre Vorgehensweise. Dieser Tag wird Sie überzeugen: Das Projekt Landshut lebt!

Sie merken es: Wir vom Dornier Museum blicken optimistisch in die Zukunft.

Ich danke Ihnen, liebe Häflerinnen und Häfler, dass Sie trotz gelegentlicher Unkenrufe zu uns stehen. Ihre Unterstützung ist die Basis unserer Verbundenheit mit der Stadt Friedrichshafen und der Bodensee-Region.

Das war in der Vergangenheit so, das wird auch in der Zukunft so sein.

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, gesegnetes und erfolgreiches Jahr 2019.

Ihr

David Dornier

Im Dezember 2018"

Das Museum ist für den Standort in Friedrichshafen wichtig, so David Dornier