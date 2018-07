Angefangen hatte alles mit einer verrückten Idee – am Dienstag ging es schließlich ans Eingemachte: David Hoppensack, Dario Aemisegger, Alain Luck und Boris Bischof haben die Erstüberquerung des Bodensees mit dem Stand-Up-Paddle-Boards von Rorschach nach Friedrichshafen geschafft.

Drei Stunden und 43 Minuten waren die vier unterwegs. Auf der gut 21 Kilometer langen Strecke hatten die Paddler zwischendurch auch mal mit bis zu einem Meter hohen Wellen zu kämpfen. Bis auf ein paar kurze Trinkpausen am Begleitboot hielten sie tapfer durch und paddelten sich bis nach Friedrichshafen vor. Bei der Ankunft im Hafen war den Männern die Freude und Erleichterung deutlich anzusehen:

„Das werde ich so schnell nicht vergessen, es war wirklich ein einmaliges Erlebnis“, sagte Initiator Aemisegger.

