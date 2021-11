Stehle-Team baut Siegesserie aus – Derby vor der Brust

Den Damen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist der fünfte Erfolg in Folge gelungen. Auswärts beim TV Weingarten II siegte das Team von Trainer Alex Stehle mit 36:31 (19:18). In der Bezirksklasse bleiben die Häfler Handballerinnen dem noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Bregenz II somit dicht auf den Fersen.

Beim Sieg in der Großsporthalle in Weingarten mussten die HSG hart um den doppelten Punktgewinn kämpfen. Die Gastgeber machten es dem Aufstiegskandidaten vor 45 Zuschauern alles andere als leicht, gestalteten die Begegnung lange ausgeglichen. Aber ohne die fehlenden Annika Rist und Amelie Wildner schaffte es die HSG, das Spiel in den letzten 20 Minuten auf die eigene Seite zu ziehen. Beste Torschützin war Jessica Heina mit sieben Treffern.

Kommenden Samstag um 20.15 Uhr hat Friedrichshafen-Fischbach ein Derby vor der Brust: Zum Heimspiel in der Bodensee-Sporthalle schaut die SG Argental II vorbei.