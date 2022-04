Steffen Eckhard neu an der Zeppelin Universität

Die Zeppelin Universität (ZU) hat Professor Dr. Steffen Eckhard auf den Lehrstuhl für Public Administration und Public Policy berufen. Der Politik- und Verwaltungswissenschaftler hat zuletzt an der Universität Konstanz gelehrt und geforscht. Wie die ZU mitteilt, werde er nun in Friedrichshafen den Fachbereich Staats- und Gesellschaftswissenschaften verstärken.

„Die ZU ist eine junge und aufstrebende Universität, die wie keine andere Bildungseinrichtung in Deutschland für die Idee von gesellschaftlichem Unternehmertum steht“, erläutert Eckhard seine Beweggründe für den Wechsel.

Für ZU-Präsident Professor Dr. Klaus Mühlhahn umfasst die Lehre und Forschung von Steffen Eckhard ein breites Spektrum an Themen zu öffentlichen Organisationen und Verwaltungshandeln im lokalen und internationalen Kontext.

Seit diesem Jahr leitet Steffen Eckhard zudem einen neuen Forschungsverbund mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl zum Krisenmanagement von Kommunen und Landkreisen in Deutschland. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit an der ZU wird in der Erforschung digitaler Ressourcen als Quelle neuer Forschungsdaten liegen, wie zum Beispiel maschinelles Lernen zur automatisierten Analyse von Texten. In Kooperation mit der Universität Passau und dem Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“ der Universität Konstanz nutzt er diese Methodik in einem aktuellen Forschungsprojekt, um die gesprochene Verwaltungssprache zu untersuchen.