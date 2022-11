Stefanie Fritz ist Friedrichshafens neue Stadtplanerin

Die Nachfolge von Klaus Sauter ist geklärt: In Zukunft leitet Stefanie Fritz das Stadtplanungsamt im Häfler Rathaus. Wann sie die Arbeit aufnimmt, werde derzeit noch geklärt, teilt die Pressestelle mit. Sauter geht Anfang Januar nach 31 Jahren in den Ruhestand.

Stefanie Fritz hat an der Fachhochschule Weihenstephan Landschaftsarchitektur studiert und arbeitete bis April 2020 in der Stabsstelle für städtebauliche Sonderaufgaben und Barrierefreiheit im Bauamt der Stadt Starnberg. Seit September 2020 ist sie Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Bereich Stadt-, Landschafts- und Umweltplanung.

Die neue Häfler Stadtplanerin absolvierte berufsbegleitend ein Masterstudium zum Thema „Zukunftstrends und Nachhaltiges Management“ an der Hochschule Nürtingen. „Mit Stefanie Fritz haben wir eine kompetente Nachfolgerin für Klaus Sauter gefunden. Sie bringt fachlich das mit, was sie für ihre neuen Aufgaben als Leiterin unseres Amtes für Stadtplanung und Umwelt benötigt“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Brand nach der Wahl des Gemeinderats am 24. Oktober.

Als Leiterin des Amtes für Stadtplanung und Umwelt ist Stefanie Fritz für 22 Mitarbeitende verantwortlich. Zu ihrer Arbeit gehören unter anderem die strategische und konzeptionelle Stadtplanung, Stadtentwicklung und städtebauliche Rahmenplanung, schreibt das Rathaus. Weitere Aufgabe seien die Bauleitplanung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Umwelt- und Naturschutz, der Klimaschutz und die Klimafolgeanpassung sowie die Forstwirtschaft.