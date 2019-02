Stefan Waggershausen ist „Aus der Zeit gefallen“

Freunde des Häfler Liedermacher Stefan Waggershausen dürfen sich freuen. Nach drei Jahren des Produzierens am Bodensee, in Paris, Hamburg, Berlin und New Orleans ist sein neues Album auf dem Markt. Mit dem Titel „Aus der Zeit gefallen“ sind die 19 Songs auf der Doppel-CD und einer Studio-Version (12) überschrieben, die seit Tagen in den Regalen liegen.

Lange hat man nichts gehört vom in Meersburg lebenden „grauen Wolf“. Was zu ihm passt. Schnellschüsse sind nicht sein Ding. Vor allem Sohn Marlon, selbst im Musikgeschäft, führte unermüdlich Projekt-Regie, drängte den Vater, seine über die vergangenen Jahre entstandenen Songs unter die Leute zu bringen. Und da stand in Stefan Waggershausens türkis-blauem Gitarrenschrank noch seine Lieblingsgitarre aus Louisiana-Zeiten, eine Gibson ES 150, die ihn erinnerte, gemeinsam Erlebtes in den Südstaaten zu vertonen.

„Ich habe mich immer als Musikregisseur verstanden, der mit Hilfe von Gitarren, Cajun-Akkordeons, Dobros und Südstaaten-Violinen seine Songs für eine Art Musik-Kino inszeniert. Ich bin eben ein Storyteller und es war immer die nackte Lust am Geschichten erzählen, die mich angetrieben hat, und dabei habe ich nie nach dem Zeitgeist, Mainstream oder irgendwelchen Trends geschielt. Denn da ist naturgemäß die Warteschlange und das Gedränge am größten“, sagt Waggershausen, der schon als 15-jähriger Gymnasiast in den Häfler Uferanlagen seine Gibson-Gitarre strapazierte und dessen ganze Sehnsucht einem Song galt, der später Legende wurde: „The House oft the Rising Sun“, mit dem Eric Burton & The Animals dem gleichnamigen Edelschuppen im Redlight District von New Orleans ein musikalisches Denkmal gesetzt haben.

Der Sound sollte noch bluesiger klingen

Mit dem ihm eigenen Anspruch auf die Wertigkeit seiner Musik hat Waggershausen jetzt ein weiteres Mal die Musiker um sich versammelt (ergänzt um einige junge Neue), die ebenfalls in seinem musikalischen Revier zu Hause sind. Mit an Bord und „Aus der Zeit gefallen“ sind jahrelange Weggefährten und Gitarren-Virtuosen wie Peter Weihe, Billy Lang, Freddy Koella und Jörg Weisselberg, mit deren Unterstützung ein ausschließlich handgemachtes Musikwerk mit viel Gespür fürs Detail entstanden ist. Mit dabei auf jedem Album sind auch zwei Songs einer vor Jahren von Stefan Waggershausen gegründeten Band. Und Otto Waalkes als regulärer Sänger, was bei einem Gastspiel Ottos in Markdorf vereinbart worden war. Ein großartiges Album, wie aus der Zeit gefallen.

Stefan Waggershausen ist „guten Mutes“ und freut sich, das Album im eigenen Miau-Musikverlag in Meersburg gemacht zu haben. Dass es „so lange gedauert hat“ ist seinem kritischen Hinterfragen geschuldet. Immer wollte er noch etwas anderes versuchen, womit er seine Mitmusiker schier zur Verzweiflung getrieben hat. Skizze um Skizze wurde gesammelt, Texte eingesungen und wieder und wieder musikalische Ideen realisiert, gezweifelt.

Der Sound sollte immer noch runder, noch bluesiger, noch cooler klingen. Version Nummer fünf, das war dann eine Fassung, als wären die Gitarren für einen Film von Quentin Tarantino eingespielt worden. Pure, handgemachte und authentische Musik. „Die Drinks sind getrunken“ lautet der Titel auf der ersten Scheibe, dem 18 weitere Songs folgen, auf dem 15. Studioalbum des „grauen Wolfes“ vom Bodensee.