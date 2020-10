Am 3. Oktober jährte sich die Deutsche Einheit zum 30. Mal. Erster Bürgermeister Stefan Köhler reiste deshalb in die Häfler Partnerstadt Delitzsch, um trotz der außergewöhnlichen Umstände die Einheit und die Partnerschaft zu feiern, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Neben Köhler war auch der Bürgermeister von Monheim, ebenfalls Partnerstadt von Delitzsch, anwesend.

Zu einer Feier trafen sich Oberbürgermeister Manfred Wilde, der frühere Delitzscher Oberbürgermeister Heinz Bieniek, Vertreter aus den Partnerstädten und rund 200 Bürger auf dem Marktplatz in Delitzsch. Für den feierlichen Rahmen sorgte die Delitzscher Unteroffiziersschule des Heeres und das Bundespolizeiorchester aus Berlin.

Manfred Wilde, Oberbürgermeister von Delitzsch, hob in seiner Rede die Bedeutung der Wende für die Region und damit für die Stadt hervor. Stefan Köhler sagte in seiner Ansprache: „Soziale Verantwortung, Solidarität, Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Dies waren damals Prüfsteine, die über das Gelingen der Partnerschaft zwischen unseren beiden Städten entschieden haben. Und diese Prüfsteine gelten auch heute noch.“ Heute, so Köhler weiter, erstrahle die Stadt in neuem Glanz und die neueren Bauten fügten sich harmonisch in die vorhandene Architektur ein. „Die Stadt hat eine enorme Entwicklung hinter sich“, so Köhler. Es seien vor allem die Bäume und die Grünflächen, die Delitzsch zu einer lebendigen Stadt machten.

In Delitzsch steht nun noch ein Baum mehr. Gemeinsam pflanzten die Bürgermeister einen Blauglockenbaum im Rosengarten. Eine Plakette erinnert künftig daran, dass dieser Baum zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gepflanzt wurde. Anlässlich seines Besuches trug sich Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler auch in das Goldene Buch der Stadt Delitzsch ein.