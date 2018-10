Stefan Kneer vom Gehörlosen-Sportclub (GSC) Bodensee hat am vergangenen Mittwoch beim „Sparkassen Giro Münsterland“ im Teilnehmerfeld von 124 Startern in seiner Altersklasse den 18. Platz belegt. „Ich bin happy und es war das spaßigste Rennen bisher. Es war leider viel zu schnell vorbei“, so der der Radrennsportler, der von Geburt an gehörlos ist.