Stefan Aust ist Ehrengast der Universitätsgesellschaft

Stefan Aust, Journalist, Autor und Herausgeber der Welt, ist am Donnerstag, 26. März um 18 Uhr, Ehrengast beim Fundraising-Dinner der Zeppelin Universitätsgesellschaft. Anmeldungen für den Termin auf dem Seecampus der Zeppelin Universität sind noch bis Freitag, 6. März, möglich.

Wie die Universitätsgesellschaft in ihrer Ankündigung erklärt, habe sie mit Stefan Aust einen Redner gewonnen, der die deutsche Medienlandschaft seit Jahrzehnten präge wie kaum ein anderer und die vergangene wie gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam begleite und kommentiere.

Stefan Aust, geboren 1946 in Stade, aktuell Herausgeber der Welt, begann seine journalistische Laufbahn als Redakteur der Zeitschrift „konkret“ und arbeitete Anfang der siebziger bis Mitte der achtziger Jahre beim NDR, unter anderem für das Magazin „Panorama“. Er gründete „Spiegel TV“, das erste private politische Magazinformat im deutschen Fernsehen, und war dort bis 2007 Geschäftsführer. Als Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ baute er Spiegel Online und den Nachrichtensender XXP auf. Im Auftrag der WAZ-Gruppe entwickelte der erfahrene Journalist und Publizist ein digitales Wochenmagazin.

Stefan Aust ist Autor und Regisseur verschiedener Dokumentarfilme und Bücher, darunter des Bestsellers „Der Baader-Meinhof-Komplex“. Für seine Fernseharbeit wurde er mit dem Adolf-Grimme-Preis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Aust wird an diesem Abend in Friedrichshafen zu aktuellen Themen aus dem Bereich Bildung, Wissen und Journalismus sprechen. Neben dem Vortrag wird es, wie gewohnt, eine Vorstellung von geförderten Projekten, Unterhaltung durch die Luftschiffkapelle der Zeppelin Universität, sowie eine Fundraising-Tombola geben. Bei dem Vier-Gänge-Menü gibt es zudem Gelegenheit, sich mit anderen ZUG-Mitgliedern, Förderern und Studierenden der ZU auszutauschen.

Die Ticketpreise ab 100 Euro dienen lediglich zur Kostendeckung der Veranstaltung, betont die Universitätsgesellschaft in ihrem Schreiben. Erst mit zusätzlichen Spenden werde der Abend zu einem Fundraising-Dinner.

Anmeldungen bis 6. März per E-Mail an zug@zu.de oder per Post an ZUG e.V., Fallenbrunnen 3, 88045 Friedrichshafen oder online unter www.t1p.de/FRD2020