Stefan Aust ist Ehrengast auf dem Seecampus

Mit dem Journalisten, Autor und „Welt“-Herausgeber Stefan Aust konnte die Zeppelin Universitätsgesellschaft einen Redner für ihren Gala-Abend gewinnen, der die deutsche Medienlandschaft seit Jahrzehnten prägt.

Neben dem Vortrag von Stefan Aust werden sich am Mittwoch, 20. Oktober, um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) verschiedene geförderte Projekte auf dem Seecampus der Zeppelin Universität vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch für die traditionelle Tombola konnten laut Veranstalter exklusive Preise eingeworben werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem den diesjährigen Hauptpreis, einen Kochkurs für zehn Personen im Fränkel-Kochstudio, gestiftet von der Fränkel AG, einen Biersommelier-Abend für zehn Personen, gestiftet von der Meckatzer-Brauerei, oder von der Zeppelin GmbH und der Zeppelin Reederei gesponsorte Zeppelin-Flüge.

Die Zeppelin Universitätsgesellschaft (ZUG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Projekte finanziell zu unterstützen, die einen regionalen Bezug aufweisen, so die Mitteilung. Gleichzeitig unterstütze man so die Studierenden in ihrer Ausbildung und persönlichen Entwicklung. Auch im kommenden Jahr wolle die ZUG – neben zweier Deutschlandstipendien – wieder unterschiedliche Projekte in Höhe von insgesamt circa 40 000 Euro unterstützen. Hierbei sei man auch auf einen erfolgreichen Gala-Empfang mit spendenfreudigen Gästen angewiesen.

Der ZUG-Gala-Empfang bietet darüber hinaus eine wunderbare Gelegenheit, sich bei kulinarischen Köstlichkeiten, Bier und Wein mit ZUG-Mitgliedern, Förderern und Studierenden auszutauschen, schreibt die Universitätsgesellschaft.

Weiterführende Informationen bietet die Webseite www.zu.de. Anmeldungen sind ebenfalls online unter zug-online.org/?veranstaltunganmelden=56463 möglich.