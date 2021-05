Status „unter 50“: Bodenseekreis setzt ab Montag weitere Öffnungsschritte um

Gute Nachrichten für den Bodenseekreis: In der Region gilt ab Montag, 31. Mai, der Inzidenz-Status „unter 50“ und damit steht ein weiterer Lockerungsschub für das öffentliche und private Leben an. Das teilt Landratsamtssprecher Robert Schwarz in einer neuen Presseinformation am Sonntagmittag mit.

Testpflicht im Einzelhandel entfällt

Laut der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes können sich damit ab Montag zehn Personen aus insgesamt drei Haushalten privat oder öffentlich treffen. Im Einzelhandel können außerdem auf einer bestimmten Ladenfläche nun mehr Personen als bisher eingelassen werden und die Testpflicht entfällt. Botanische Gärten, Bibliotheken, Galerien, Museen und weitere kulturelle Einrichtungen können ohne Auflagen öffnen.

Das Landratsamt weist jedoch auch darauf hin, dass jedoch weiterhin die Regelungen des „Öffnungsschritts 1“ gelten. Für Schulen gelten die entsprechenden Regelungen zum Schulbetrieb außerdemnach § 19 Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab Dienstag, 1. Juni.

Nachdem die täglich durch das Robert-Koch-Institut (RKI) festgestellten 7-Tages-Inzidenz-Werte je 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in Folge unter dem Wert 50 lag, hat das Landratsamt dies am Sonntag (30. Mai 2021) festgestellt und auf seiner Internetseite formell bekanntgemacht. Die neuen Regelungen entsprechend § 21 Abs. 5 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg können somit am Folgetag (Montag) in Kraft treten.

14 Tage, dann könnte der nächste Öffnungsschritt kommen

Eine Änderung zu „Öffnungsschritt 2“ ist frühestens 14 Tage nach erreichen des aktuell noch gültigen „Öffnungsschritts 1“ möglich, sofern der Durchschnitt der täglichen Inzidenzwerte unter dem Einstiegswert liegt. Das kann frühestens zum Ende der laufenden Woche auf der Basis der durch das RKI veröffentlichten Zahlen errechnet und dann bekanntgemacht werden, heißt es abschließend.