Startschuss für Berufswahlaktion „wissen was geht! 2021“

Auch in den Sommerferien 2021 können Ausbildungsbetriebe im Bodenseekreis sich wieder bei Schülerinnen und Schülern aller Schularten bekannt machen, sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb präsentieren und so leichter Auszubildende finden. Bei der Berufswahlaktion „wissen was geht!“, die alljährlich von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) organisiert wird, lernen Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren die Betriebe und ihre Ausbildungsberufe kennen.

Interessierte Firmen aus allen Wirtschaftsbereichen wie zum Beispiel Produktion, Gewerbe, Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Sozialunternehmen sowie Behörden können sich ab sofort online anmelden unter www.wissen-was-geht.de.

Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“ wird von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) organisiert und findet jährlich in den Sommerferien statt. Zahlreiche Ausbildungsbetriebe im Bodenseekreis geben dabei Jugendlichen einen Einblick und stellten attraktive Ausbildungsberufe vor, heißt es in der Mitteilung. „Es hat uns sehr gefreut, dass im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Jugendliche durch ;wissen was geht!’ Firmen besichtigen sowie Ausbildungsberufe und Studiengänge kennen lernen konnten. Manches Unternehmen erhielt danach tolle Bewerbungen für die zu besetzenden Ausbildungsplätze“, sagt der Geschäftsführer der WFB Benedikt Otte.

Viele der über vierzig Besichtigungstermine seien in den vergangenen Sommerferien komplett ausgebucht. Einige Firmen konnten sich coronabedingt im vergangenen Jahr nur online präsentieren, was für alle Beteiligten ebenfalls erfolgreich war. „Diese Möglichkeit wird es auch dieses Jahr wieder geben, falls notwendig. Wir sind flexibel und schaffen auf jeden Fall für die teilnehmenden Firmen wie auch für die Jugendlichen einen großen Nutzen“, so Benedikt Otte.